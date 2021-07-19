احدث الأخبار

الكشف عن سر تضاؤل فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا
أبرز المواد
 مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة
أبرز المواد
 عُمان تُعرب عن تعاطفها مع الدول الأوروبية المتأثرة بالفيضانات
أبرز المواد
 تسجيل 499 وفاة و38164 إصابة جديدة بكورونا في الهند
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في المسجد الأقصى انتهاك خطير لحرمته ويستدعي تدخلا
أبرز المواد
 فيضانات ألمانيا: أنغيلا ميركل “مصدومة” من حجم الدمار ووعود بتعويضات
أبرز المواد
 وكالة شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين ليوم عرفة وصلاة عيد الأضحى
أبرز المواد
 وزير يمني يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية التلاعب بملف ‎صافر
أبرز المواد
 أفعى سوداء “نادرة وفريدة” تعكس ألوان “قوس قزح”
أبرز المواد
 عقارات الدولة تستضيف 30 جهة حكومية وخدمية تسهم في تطوير آليات عمل القطاعات المشاركة في الحج
أبرز المواد
 إدارة المساجد بمحافظة ينبع تعتمد 137 مصلى وجامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى
منطقة المدينة المنورة
 أسواق الحلويات والمكسرات تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن
منطقة الحدود الشمالية
الكشف عن سر تضاؤل فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا

الكشف عن سر تضاؤل فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا

أبرز المواد
مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة

مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة

أبرز المواد
عُمان تُعرب عن تعاطفها مع الدول الأوروبية المتأثرة بالفيضانات

عُمان تُعرب عن تعاطفها مع الدول الأوروبية المتأثرة بالفيضانات

أبرز المواد
تسجيل 499 وفاة و38164 إصابة جديدة بكورونا في الهند

تسجيل 499 وفاة و38164 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أبرز المواد

الكشف عن سر تضاؤل فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا

الكشف عن سر تضاؤل فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا
http://almnatiq.net/?p=1005541
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة جديدة نُشرت، الخميس، في دورية “نيتشر” الطبية أن متغير دلتا من فيروس كورونا يمكن أن يتجنب الأجسام المضادة التي تستهدف أجزاء معينة من الفيروس.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن هذه النتائج “تعطي تفسيرا واضحا لتضاؤل فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا مقارنة مع المتغيرات الأخرى”.

ويعتقد أن متغير دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، ربما يكون معديا بمقدار الضعفين مقارنة بفايروس كورونا الأصلي، وبنسبة 60 في المئة أكثر من متغير ألفا، الذي ضرب بريطانيا وجزءا كبيرا من أوروبا في وقت سابق من هذا العام.

ويتسبب متغير دلتا حاليا في تفشي الوباء بين السكان غير المحصنين في بلدان مثل ماليزيا والبرتغال وإندونيسيا وأستراليا.

ووجدت الدراسة الجديدة أن متغير دلتا كان بالكاد حساسا لجرعة واحدة من اللقاح، مما يؤكد الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أنه يمكن أن يتهرب جزئيا من الجهاز المناعي.

ويثير هذا المتحور مخاوف بسبب قدرته على “خداع” المناعة المتأتية من اللقاحات، مثل لقاح فايزر الأميركي.

روابط ذات صلة

مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة

مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة
عُمان تُعرب عن تعاطفها مع الدول الأوروبية المتأثرة بالفيضانات

عُمان تُعرب عن تعاطفها مع الدول الأوروبية المتأثرة بالفيضانات
تسجيل 499 وفاة و38164 إصابة جديدة بكورونا في الهند

تسجيل 499 وفاة و38164 إصابة جديدة بكورونا في الهند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*