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مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة

مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة
http://almnatiq.net/?p=1005546
المناطق - وكالات

مع انتشار الوجبات الغذائية غير الصحية المشبعة بالسكريات والدهون التي تشكل خطرا على الصحة، تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجلطات وانسداد الشرايين والأوعية الدموية.

على سبيل المثال يشكل ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم خطرا جسيما، حيث يؤدي إلى تراكم الترسبات على جدران الشرايين وتضييقها، حسبما ذكرت “بوابة الأهرام” المصرية.

ويتسبب ذلك في الإصابة بتصلب الشرايين، مما يعوق تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ومع ذلك، نصحت الصحيفة بأحد المشروبات القادرة على تنقية الشرايين، والذي ينصح بشرب فنجان منه على الريق قبل ساعتين من تناول الطعام، مع الحرص على ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع، للحفاظ على حالة صحية جيدة وتقليل الأخطار المشار إليها.

ويتكون هذا المشروب من 8 حبات ليمون، ومثلهم من الثوم، ومثلهم من الزنجبيل.
أما عن طريقة إعداده؛ فتبدأ بتقطيع حبات الليمون إلى 4 قطع بعد غسلها جيدا، ومن ثم تقشير الزنجبيل وفرم التوم وترك المكونات 15 دقيقة.

وبعد ذلك، تمزج المكونات معا باستخدام الخلاط، ويتم إضافة 4 ليترات ماء وتسخينها على النار، مع تحريك المزيج باستمرار حتى يصبح سميكا ثم يوضع جانبا ليبرد.

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