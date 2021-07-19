جوجل تضيف إلى تطبيقها الخاص بمكالمات الفيديو ميزات مرحة لمنافسة “زووم”

المناطق - وكالات

طرحت شركة “غوغل” الأمريكية، تحديثا لتطبيقها الخاص بمكالمات الفيديو “Meet” يمكن أن يجعل المكالمات الشخصية أكثر متعة ومرحا.

ويضم التحديث فلاتر وأقنعة يمكن للمتصلين استخدامها، وذلك بالنقر على زر “Sparkle” الموجود في الزاوية اليمنى السفلية من مكالمة الفيديو لإظهار خيارات المؤثرات المتعددة.

ومن الأنماط المتاحة في التأثيرات، توهج العدسة وتراكبات الألوان التي يمكن أن يطبقها المتصل على الفيديو الخاص به، بالإضافة إلى أقنعة الحيوانات اللطيفة والملحقات الافتراضية التي يمكن وضعها فعليا على الوجه والرأس.

ويتوافر التحديث الجديدة عبر نسخة تطبيق “غوغل ميت” على هواتف “أندرويد” و”آيفون”.

وتسعى “غوغل” من خلال تحديثها أن ينافس تطبيقها لمكالمات الفيديو تطبيق “زووم”، الذي ذاع صيته منذ انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد في العام الماضي.

يشار إلى أن تطبيق الدردشة “تليغرام” أضاف الشهر الماضي الميزة التي انتظرها عدد كبير من مستخدميه، وهي محادثات الفيديو الجماعية، التي أصبحت متوافرة على هواتف “آيفون” و”أندرويد” ونسخة “سطح المكتب”.

وتتيح الميزة إمكانية تثبيت فيديو لشخص ما في أعلى أو منتصف الشاشة، حتى أثناء انضمام مشاركين جدد إلى المكالمة، كما يمكن للمستخدمين مشاركة شاشتهم مع الأطراف الآخرين في حال رغبتهم في تقديم عرض تقديمي أو الإعلان عن أمر ما.

وتقتصر مكالمات الفيديو الجماعية في “تليغرام” في الوقت الحالي على أول 30 شخصا ينضمون إلى المحادثة الصوتية، لكن التطبيق الشهير قال أن هذا الرقم سيزداد “قريبا”، وذلك لأنه يوسع المحادثات الصوتية لدعم الأحداث المباشرة وغيرها من الميزات الجديدة، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة.

ويمكن لمستخدمي “تليغرام” المشاركة في مكالمات فيديو جماعية عبر الهاتف الذكي، وكذلك على الحواسيب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.