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“ون بلس” تعترف بإبطاء بعض تطبيقات هواتفها وتكشف السبب

“ون بلس” تعترف بإبطاء بعض تطبيقات هواتفها وتكشف السبب
http://almnatiq.net/?p=1005548
المناطق - وكالات

أدلت شركة “ون بلس” الصينية، اليوم الخميس، باعتراف صادم إلى كافة مستهلكيها، وهي أنها تبطئ بشكل متعمد أداء “العديد من التطبيقات الأكثر شيوعا”.

وأوضحت في بيان لـموقع “إكس دي إيه” أنها تقوم بذلك الإجراء من أجل تحسين عمر بطاريات هواتفها “ون بلس 9″ و”ون بلس برو 9”.

وكان أول من رصد قيام شركة “ون بلس” بخنق التطبيقات الشائعة جدا من أجل تحسين عمر البطارية موقع “أناندتيك”، الذي اختبر أداء كافة تطبيقات “غوغل” وشركة “مايكروسوفت” على هواتف الشركة الصينية، وكذلك تطبيقات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت البارزة، واكتشف أن جميعها أدائها بطيء.

وأكدت شركة “ون بلس” تلك الحقيقة لمطوري موقع “إكس دي إيه”، لكنها شددت أن هذا سلوك مقصود ومصمم لتحسين عمر البطارية.

وقالت الشركة موضحة في بيان لها إن “أولويتنا القصوى دائما هي تقديم تجربة مستخدم رائعة مع منتجاتنا، وبعد طرح هاتفي “ون بلس 9″ و”برو 9” في شهر مارس/ آذار الماضي، أخبرنا بعض المستخدمين عن بعض المجالات التي يمكننا فيها تحسين عمر بطارية الأجهزة والتحكم في درجة حرارها، ونتيجة لهذه التعليقات، عمل فريق البحث والتطوير لدينا على مدار الأشهر القليلة الماضية على تحسين أداء الأجهزة عند استخدام العديد من التطبيقات الأكثر شيوعا، بما في ذلك “غوغل كروم”، من خلال مطابقة متطلبات معالج التطبيق مع القوة الأكثر ملاءمة، وقد ساعد ذلك في توفير تجربة سلسة مع تقليل استهلاك الطاقة”.

وتابعت: “في حين أن هذا قد يؤثر على أداء الهواتف مع بعض التطبيقات، إلا أن تركيزنا كما هو الحال دائما منصب على بذل ما في وسعنا لتحسين أداء الجهاز لمستخدمينا”.

يشار إلى أن الجدل الذي أحدثته شركة “ون بلس” مؤخرا ليس غريبا عليها، إذ سبق لها وأن أثارت ضجة بعد أن قامت بتضمين رمز في نظام التشغيل “أكسجين أو إس” من شأنه تعزيز سرعات الساعة لمعالج “سناب دراغون” في هاتفها “ون بلس تي 3” بشكل مصطنع، وذلك عند تشغيل تطبيقات ذكية معينة، وفعلت نفس الشيء مع هاتف “ون بلس 5”.

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