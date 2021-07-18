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أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان

أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان

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أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان

أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1005559
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان، تسبب نشاطًا في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
كما شمل التنبيه هبوب رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جازان ومحافظات أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا.
وستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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