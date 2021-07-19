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طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة

طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1005560
المناطق - مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 37، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 37, في حين وصلت درجة الحراة في منى إلى 34, وعرفات 34 ومزدلفة 34.

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