هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

المناطق - مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تشكّل سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، والطائف ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.