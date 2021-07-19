احدث الأخبار

٨٥٠ كيلو جراماً .. وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 خطيب عرفة .. عَلمٌ يفرض اسمه على الألسن والأقلام
أبرز المواد
 أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان
منطقة جازان
 هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات الطاهر
أبرز المواد
 الداخلية: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين ابتداءً من 9 أغسطس
أبرز المواد
 اليابان.. سجن أمريكيين على خلفية هروب كارلوس غصن
أبرز المواد
 “ون بلس” تعترف بإبطاء بعض تطبيقات هواتفها وتكشف السبب
أبرز المواد
 جوجل تضيف إلى تطبيقها الخاص بمكالمات الفيديو ميزات مرحة لمنافسة “زووم”
أبرز المواد
 الكشف عن سر تضاؤل فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا
أبرز المواد
 مزيج الثوم والليمون والزنجبيل.. مشروب سحري يقي من أمراض خطيرة
أبرز المواد
٨٥٠ كيلو جراماً .. وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة

٨٥٠ كيلو جراماً .. وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة

أبرز المواد
خطيب عرفة .. عَلمٌ يفرض اسمه على الألسن والأقلام

خطيب عرفة .. عَلمٌ يفرض اسمه على الألسن والأقلام

أبرز المواد
أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان

أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان

منطقة جازان
هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

أبرز المواد

هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1005565
المناطق - مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تشكّل سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، والطائف ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

روابط ذات صلة

٨٥٠ كيلو جراماً .. وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة

٨٥٠ كيلو جراماً .. وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة
خطيب عرفة .. عَلمٌ يفرض اسمه على الألسن والأقلام

خطيب عرفة .. عَلمٌ يفرض اسمه على الألسن والأقلام
طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة

طقس غائم جزئياً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*