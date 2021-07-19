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أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساء

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساء
http://almnatiq.net/?p=1005578
المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها، ومحافظات الحرجة، والنماص، وخميس مشيط، وتنومه، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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