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تقام على مساحة ٩٥٠٠ متر مربع وتضم ١٠٠ نوع .. “بحيرة البط” تشهد إقبالا ملحوظا من الزائرين

تقام على مساحة ٩٥٠٠ متر مربع وتضم ١٠٠ نوع .. “بحيرة البط” تشهد إقبالا ملحوظا من الزائرين

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تقام على مساحة ٩٥٠٠ متر مربع وتضم ١٠٠ نوع .. “بحيرة البط” تشهد إقبالا ملحوظا من الزائرين

تقام على مساحة ٩٥٠٠ متر مربع وتضم ١٠٠ نوع .. “بحيرة البط” تشهد إقبالا ملحوظا من الزائرين
http://almnatiq.net/?p=1005580
المناطق - الخبر

شهدت “بحيرة البط” في محافظة الخبر اقبال “ملحوظ ” من قبل الزائرين”، إذ تعد البحيرة من العناصر الجمالية التي أضافتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر مؤخرا في مشروع كورنيش الخبر الشمالي، بهدف تعزيز البنية السياحية للمحافظة.
وتبلغ مساحة بحيرة البط ٩٥٠٠ متر مربع، وتقع ضمن المرحلة الرابعة لكورنيش الخبر الشمالي، وتضم، كثر من ١٠٠ نوع من طيور البط و الأوز، ومنذ تدشينها عام ٢٠٢٠، شهدت البحيرة إقبالا من زوار المنطقة، وباتت وجهة سياحية ترفيهية لرواد كورنيش الخبر الشمالي.
وتأتي البحيرة ضمن جهود بلدية محافظة الخبر لتقديم المزيد من الخدمات للزوار والسائحين وتعزيز مكانة الخبر على الخارطة السياحية عبر حزمة من المشروعات السياحية الترفيهية التي تسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة الخبر لتنفيذها لتحويل الخبر الى وجهه سياحية جاذبة عبر الاستفادة من مرافقها الترفيهية و السياحية، لتعزيز جودة الحياة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.

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