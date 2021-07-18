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أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

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أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
http://almnatiq.net/?p=1005586
المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول .
ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

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