الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد

الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد

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أبرز المواد

الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد

الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد
http://almnatiq.net/?p=1005588
المناطق - الرياض

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض “4282” جامعاً ومسجداً إضافياً ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى بمدينة الرياض، والمحافظات والمراكز التابعة لها بالمنطقة.
وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أن موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:30 صباحاً – بمشيئة الله تعالى-.

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