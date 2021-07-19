شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع نشاطاً ملحوظاً في البيع وارتفاع في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .
ورصدت ” واس ” ميدانياً وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين، حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال .
سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى
شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع نشاطاً ملحوظاً في البيع وارتفاع في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .
التعليقات (٠) اضف تعليق