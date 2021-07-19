احدث الأخبار

سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى
منطقة المدينة المنورة
 مشاط: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة والمخيمات بها “مصليات”
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة في عرفات
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد
أبرز المواد
 أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
منطقة الباحة
 جزيرة كدمبل.. الاسترخاء على شواطئ عسير البكر
أبرز المواد
 تقام على مساحة ٩٥٠٠ متر مربع وتضم ١٠٠ نوع .. “بحيرة البط” تشهد إقبالا ملحوظا من الزائرين
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساء
أبرز المواد
 الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ”الفيروس القردي”
أبرز المواد
 ٨٥٠ كيلو جراماً .. وزن خيوط الحرير في كسوة الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 خطيب عرفة .. عَلمٌ يفرض اسمه على الألسن والأقلام
أبرز المواد
 أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان
منطقة جازان
سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى

سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى

منطقة المدينة المنورة
مشاط: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة والمخيمات بها “مصليات”

مشاط: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة والمخيمات بها “مصليات”

أبرز المواد
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة في عرفات

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة في عرفات

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد

الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً لصلاة العيد

أبرز المواد

سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى

سوق الماشية في ينبع يشهد نشاطاً في البيع مع اقتراب عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005595
المناطق - ينبع

شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع نشاطاً ملحوظاً في البيع وارتفاع في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .
ورصدت ” واس ” ميدانياً وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين، حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال .

روابط ذات صلة

وكالة شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين ليوم عرفة وصلاة عيد الأضحى

وكالة شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين ليوم عرفة وصلاة عيد الأضحى
إدارة المساجد بمحافظة ينبع تعتمد 137 مصلى وجامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى

إدارة المساجد بمحافظة ينبع تعتمد 137 مصلى وجامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على محافظتي ينبع وبدر

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على محافظتي ينبع وبدر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*