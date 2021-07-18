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أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005598
المناطق - القصيم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أزكى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن مشعل باسمه واسم أهالي منطقة القصيم عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لحكومتنا الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله – عز وجل – أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناتكم ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأمانها في ظل قيادتنا الحكيمة.

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