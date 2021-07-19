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نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك

نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك

منطقة القصيم
أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة القصيم

نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك

نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005599
المناطق - القصيم

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، باسمه ونيابة عن منسوبي إمارة منطقة القصيم، أوفر التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحمد سموه المولى – عز وجل – على ماتحظى به بلادنا من نعم لاتعد ولا تحصى ، وأن جعل بها قبلة المسلمين وشرف خدمة الحرمين الشريفين، مشيداً سموه بالإجراءات والخدمات التي تقدمها قيادتنا الحكيمة لخدمة حجاج بيت الله وقاصدي المشاعر المقدسة، وداعيا الله عز وجل أن يحفظ الحجاج وأن يتقبل منهم حجهم وسعيهم إنه جواد كريم.

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