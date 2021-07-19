أمانة الاحساء : تعزيز الخطط الرقابية واتمام الاستعدادات بمرافق الترفيه لـ “عيد الاضحى”

الاحساء - المناطق

تتواصل خطط امانة الأحساء التنفيذية للمتابعة الشاملة وتكثيف الرقابة لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية ضمن الجدولة المعدة مسبقاً لموسم عيد الاضحى ، وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل ان ذلك يأتي تعزيزاً لجهود الامانة في التأكيد على سلامة الأغذية وما يتم تقديمه للاستهلاك الآدمي والأدوات المستخدمة في تقديم الخدمة ، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين وتأكيداً على خلوهم من الأمراض السارية .

كما لفت بووشل الى ان الأمانة ببلدياتها الفرعية سعت الى تدعيم وتنفيذ سير اعمالها المتعلقة بالمتابعة الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك بتشديد الرقابة على اهم الأنشطة التي تشهد اقبالاً كثيفاً من قبل المستفيد مثل ” صوالين الحلاقة ، المشاغل النسائية ، مغاسل الملابس ، محلات الحلويات ، منافذ اعداد الولائم والمطابخ” وغيرها من أنشطة اخرى للتأكد من تقيد العاملين والقائمين عليها بإشتراطات الصحة والسلامة العامة وكذلك سلامة الأغذية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، بالإضافة الى وجود الختم البيطري على الذبائح ، وايضاً التأكيد على الالتزام بتطبيق إجراءات وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد ،مؤكداً على انه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات الوزارية بحق مخالفي الاشتراطات واللوائح البلدية ، منوهاً الى ان المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب للأمانة وتعاونهم مطلبٌ هام في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر وسائل التواصل ( العمليات المركزية والطوارئ “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية”الواتس آب” 0548368888 ).

وعلى جانب آخر اشار بووشل الى ان الامانة خطواتها الدورية لتجهيز المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية بصفة عامة ، وصيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء ارصفة الشوارع الرئيسية ومداخل الحاضرة ، كما تمت الأعمال لتهيئة شاطئ العقير لاستقبال مرتاديه من الأهالي وزائري المنطقة خلال أيام عيد الاضحى المبارك .

وأضاف بووشل … بنهاية العام 2020 دشنت الأمانة ممثلة في وكالة المشاريع 8 حدائق ، في حين سيتم تدشين 6 أخرى خلال العام الحالي 2021 حسب خطة مشاريع انسنة المدن والتي تشمل تنفيذ 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والحدائق الـ 8 التي تم تدشينها هي “حديقة الكوت بوسط الهفوف التاريخي، حديقة حي الفيصل، حديقة حي اليرموك، حديقة طريق الملك عبدالله ” الضلع الشرقي “، حديقة حي الشروفية ، حديقة الطرف ، حديقة حي البستان” ، وتتضمن مشاريع الحدائق إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وإنشاء دورات مياه عامة ، وتم الأخذ بالاعتبار تخصيص مساحة لكل حديقة للألعاب الرياضية وتعزيز رياضة المشي مع تخصيص مساحة مظللة لألعاب الأطفال بكل موقع، كما تم مراعاة حركة واحتياجات ذوي الإعاقة مع مشاركة المجتمع المحلي في تحديد المواقع بالأحياء، ومناقشة الأفكار التصميمية أثناء إعداد الدراسات ،ومشاريع وخطط الامانة القائمة والمستقبلية من شأنها ان تُسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال المشاريع التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة- حفظها الله- وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني .