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44 حديقة بتبوك جاهزة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى

44 حديقة بتبوك جاهزة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى

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أمانة الاحساء : تعزيز الخطط الرقابية واتمام الاستعدادات بمرافق الترفيه لـ “عيد الاضحى”

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نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك

نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك

منطقة القصيم
أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة القصيم

44 حديقة بتبوك جاهزة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى

44 حديقة بتبوك جاهزة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005601
المناطق- تبوك:

أكملت أمانة منطقة تبوك جاهزية الحدائق والمتنزهات بمدينة تبوك لتكون في أبهى حُلَّة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني أن إدارة الحدائق وبتوجهات من أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ حرصت على توفير بيئة ملائمة لجميع مرتادي الحدائق من جميع النواحي، حيث عملت على تجهيز الحدائق البالغ عددها 44 حديقة بمختلف أحياء مدينة تبوك بإجمالي مساحات تتجاوز الـ 3 ملايين متر مربع وتضم العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تخدم العائلات والزوار إضافةً لملاعب رياضية لمختلف الرياضات ومضامير للمشي.
مضيفاً أنه جرى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في الحدائق ومنها تعقيم وتغسيل كراسي الجلوس وألعاب الأطفال وتركيب اللوحات الإرشادية التي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين وتهدف إلى الحفاظ على سلامتهم في المقام الأول .

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