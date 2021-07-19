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أمانة الشرقية تُنفّذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتغلق 77 منشأة مخالفة

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المنطقة الشرقية

أمانة الشرقية تُنفّذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتغلق 77 منشأة مخالفة

أمانة الشرقية تُنفّذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتغلق 77 منشأة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1005612
المناطق - واس:

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1460 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق خمس منشآت مخالفة، ورصد 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق “توكلنا”،
وتأتي الجولات ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي .
ودعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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