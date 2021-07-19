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أمانة الباحة تجهّز 78 مسلخاً ومطبخاً للأضاحي

أمانة الباحة تجهّز 78 مسلخاً ومطبخاً للأضاحي
http://almnatiq.net/?p=1005619
المناطق - واس:

جهّزت أمانة منطقة الباحة 78 مسلخاً ومطبخاً ونقاط ذبح معتمدة في جميع مدن ومحافظات المنطقة ومراكزها الإدارية، وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك .
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن استقبال الأضاحي في المسالخ ونقاط الذبح سيبدأ من اليوم ، مشيراً أنه سيتم توفير خدمة الحجر الإلكتروني في مسالخ مدينة الباحة عبر الرابط الإلكتروني المعلن عنه.
وأضاف أن مواقع المسالخ ونقاط الذبح المعتمدة والمطابخ المصرح لها منتشرة جغرافياً في المنطقة في قطاعي السراة وتهامة، بحيث تغطي خدماتها كافة أرجاء المدن والمحافظات، وتشمل المراكز والقرى الطرفية البعيدة، بحيث لا يضطر طالب الخدمة إلى الذهاب إلى المسلخ البعيد عن مكان اقامته، مفيداً أن عدد المسالخ النموذجية في المنطقة (١٠) مسالخ و (٣) نقاط ذبح معتمدة، بالإضافة إلى (٦٥) مطبخاً مصرحاً له بالذبح في أيام العيد بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبيّن أن التسليم والاستلام للمذبوحات سيتم بطريقة منظمة ومجدولة خارج مباني المسالخ وبجوار البوابات الرئيسية لها، تفادياً للتجمعات في الأماكن المغلقة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وحثّ أمين منطقة الباحة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من المسالخ ونقاط الذبح المعتمدة والمطابخ المصرح بها، والتي تتوفر بها بيئة صحية نظيفة ومناسبة للذبح، وتشمل فحص المذبوحات عن طريق الأطباء والمساعدين البيطريين المختصين، قبل وبعد الذبح وتضمن سلامتها من الأمراض والأوبئة، مع الابتعاد عن الذبح العشوائي، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الغذاء، كما دعا الدكتور السواط إلى الإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات والملاحظات المتعلقة بالذبح وبالمسالخ والمطابخ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٦٠).

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