احدث الأخبار

“الصحة” تسجل 14 وفاة و1293 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 هاتفيًا.. الرئيسين المصري والفلسطيني يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى
أبرز المواد
 ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران
أبرز المواد
 أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي عند وصوله إلى الرياض
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين”: استهداف 100 مليون مستفيد لـ”مشروع ترجمة خطبة عرفة”
أبرز المواد
 أمانة الباحة تجهّز 78 مسلخاً ومطبخاً للأضاحي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تُنفّذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتغلق 77 منشأة مخالفة
أبرز المواد
 إعلام رسمي إثيوبي يعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 44 حديقة بتبوك جاهزة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء : تعزيز الخطط الرقابية واتمام الاستعدادات بمرافق الترفيه لـ “عيد الاضحى”
المنطقة الشرقية
“الصحة” تسجل 14 وفاة و1293 إصابة جديدة بـ”كورونا”

“الصحة” تسجل 14 وفاة و1293 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أبرز المواد
هاتفيًا.. الرئيسين المصري والفلسطيني يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى

هاتفيًا.. الرئيسين المصري والفلسطيني يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى

أبرز المواد
ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون

ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

أبرز المواد

أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة

أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة
http://almnatiq.net/?p=1005625
المناطق - وكالات:

دعت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة غنى خرسان، حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الغذائي، مع بذل المزيد من الطاقة والجهد في المشاعر المقدسة.

وذكرت أنه من المهم إمداد الجسم بالأغذية الصحية ليكتسب الحاج النشاط والطاقة؛ إذ ينبغي أن يتضمّن غذاؤه الكربوهيدرات المعقدة كالحبوب الكاملة، والشوفان، البطاطا، إضافة للخضراوات والفاكهة والبروتينات المتوفرة في البيض والدجاج واللحوم.

وشدّدت على ضرورة عدم تناول وجبات كبيرة ودسمة قبل أداء الشعائر مباشرة لتجنب الإصابة بالخمول والتعب.

وقالت إنه من الأفضل تناول الوجبة قبل أداء الشعائر بساعة أو ساعتين، مع الحرص على حمل بعض الوجبات الخفيفة الصحية التي تمدّ الجسم بالطاقة خلال أداء الشعائر “كالتمر – المكسرات – الفواكه المجففة – اللبن”.

وقالت: لتجنب الإصابة بالجفاف يجب الحرص على شرب الماء باستمرار واختيار الخضراوات والفاكهة التي تمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن لتضمن ترطيب الجسم خلال المجهود الشاق والحرارة المرتفعه “كالخيار – الخس – البطيخ – الشمام”.

وأضافت: من المفيد إضافة بذور الشيا إلى الماء؛ لأنها تمتص أضعاف حجمها من السوائل لتمد بها الجسم لاحقًا، وبذلك تساهم في إضافة المزيد من التروية.

وحول كيفية تفادي التعرض لأي حالة من التسمم الغذائي، قالت: ينبغي على الحجاج تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو غير المبردة لفترات كافية، والامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على المايونيز أو الكريمة؛ لأنها قد تفسد سريعًا في الحرارة المرتفعة، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

ودعت الحجاج إلى عدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام ، خاصة أنه يكثر توزيع الأطعمة والمشروبات بين الحجاج فينبغي أولًا التأكد من أنها بحالة جيدة ومبردة، ويفضل تركها إذا كان نوع الغذاء غريبًا على الحاج، فقد يكون غير ملائم له بسبب اختلاف الثقافات الغذائية بين البلدان.

روابط ذات صلة

“الصحة” تسجل 14 وفاة و1293 إصابة جديدة بـ”كورونا”

“الصحة” تسجل 14 وفاة و1293 إصابة جديدة بـ”كورونا”
هاتفيًا.. الرئيسين المصري والفلسطيني يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى

هاتفيًا.. الرئيسين المصري والفلسطيني يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى
ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون

ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*