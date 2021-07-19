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الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

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الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران
http://almnatiq.net/?p=1005635
المناطق - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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