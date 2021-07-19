احدث الأخبار

ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران
أبرز المواد
 أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي عند وصوله إلى الرياض
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين”: استهداف 100 مليون مستفيد لـ”مشروع ترجمة خطبة عرفة”
أبرز المواد
 أمانة الباحة تجهّز 78 مسلخاً ومطبخاً للأضاحي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تُنفّذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتغلق 77 منشأة مخالفة
أبرز المواد
 إعلام رسمي إثيوبي يعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 44 حديقة بتبوك جاهزة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 أمانة الاحساء : تعزيز الخطط الرقابية واتمام الاستعدادات بمرافق الترفيه لـ “عيد الاضحى”
المنطقة الشرقية
 نائب أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك
منطقة القصيم
 أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
منطقة القصيم
ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون

ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

أبرز المواد
أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة

أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة

أبرز المواد
ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي عند وصوله إلى الرياض

ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي عند وصوله إلى الرياض

أبرز المواد

ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون

ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل التعاون
http://almnatiq.net/?p=1005639
المناطق - واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع بسمو ولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس دولة الإمارات.
وقد تبادل سمو لي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي، التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.

روابط ذات صلة

الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران

الأرصاد: أمطار غزيرة على نجران
أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة

أخصائية تحذر الحجاج من الأطعمة المكشوفة والوجبات الدسمة
ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي عند وصوله إلى الرياض

ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي عند وصوله إلى الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*