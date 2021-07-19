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هاتفيًا.. الرئيسين المصري والفلسطيني يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى

هاتفيًا.. الرئيسين المصري والفلسطيني يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005644

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والتقدم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله أيضًا خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والبركات.

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