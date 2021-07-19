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الشؤون الإسلامية: نجاح خطة الوزارة في مسجد نمرة ليوم عرفة

الشؤون الإسلامية: نجاح خطة الوزارة في مسجد نمرة ليوم عرفة
http://almnatiq.net/?p=1005654
المناطق - واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات، التي تم تنفيذها وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

و بينت الوزارة أنه وبحمد الله نجحت أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.

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