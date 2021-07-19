الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها
http://almnatiq.net/?p=1005662
المناطق - واس:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 163 يوماً 1870 مسجد .
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة جازان ومسجدان في منطقة الباحة.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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