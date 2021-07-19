ضبط 160 كجم لحوم فاسدة في مدينة أبها

المناطق - عسير:

ضبطت أمانة عسير نحو 160 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بموقع عشوائي بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية التابعة لها ضبطت موقع ذبح عشوائيًا وتجهيز لحوم مخالف للإجراءات الصحية والبلدية، وبلا تراخيص نظامية إضافة إلى افتقار الموقع إلى السلامة المهنية، حيث تم تخصيصه من قبل مجموعة من العمالة الوافدة للذبح وتجهيز اللحوم.

وجرى إغلاق الموقع فورًا ومصادرة اللحوم وإتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فيما تم تسليم المخالفين للجهات المختصة.

ودعت أمانة منطقة عسير الجميع بالتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف.