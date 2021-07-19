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الفيصل برفقة نائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام غدا

الفيصل برفقة نائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام غدا
http://almnatiq.net/?p=1005682
المناطق - مكة المكرمة:

يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يرافقه نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام.

ويستقبل أمير منطقة مكة المكرمة في قصر الضيافة بمكة المكرمة أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور سموه يرافقه نائبه مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى الطوارئ حيث يطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن ويطلع على الخدمات المقدمة لهم، عقب ذلك يتفقد مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام حيث يطلع على تنفيذ خطط حج هذا العام ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.

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