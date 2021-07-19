أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة حلول عيد الأضحى

أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة حلول عيد الأضحى

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أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة حلول عيد الأضحى

أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة حلول عيد الأضحى
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المناطق - تبوك:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه و باسم أهالي المنطقة أصدق معاني التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية التهنئة التي رفعها سموه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله – يشرفني أن ارفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة والله يحفظكم ويرعاكم .كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ وقال سموه يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي  خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.

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