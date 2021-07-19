“بحيرة البط” تشهد إقبالًا ملحوظًا من الزائرين

المناطق - الخبر:

شهدت “بحيرة البط” في محافظة الخبر إقبالًا ملحوظًا من قبل الزائرين، إذ تعد البحيرة من العناصر الجمالية التي أضافتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر مؤخرا في مشروع كورنيش الخبر الشمالي، بهدف تعزيز البنية السياحية للمحافظة.

وتبلغ مساحة بحيرة البط ٩٥٠٠ متر مربع، وتقع ضمن المرحلة الرابعة لكورنيش الخبر الشمالي، وتضم أكثر من ١٠٠ نوع من طيور البط والأوز، ومنذ تدشينها عام ٢٠٢٠، شهدت البحيرة إقبالا من زوار المنطقة، وباتت وجهة سياحية ترفيهية لرواد كورنيش الخبر الشمالي.

وتأتي البحيرة ضمن جهود بلدية محافظة الخبر لتقديم المزيد من الخدمات للزوار والسائحين وتعزيز مكانة الخبر على الخارطة السياحية عبر حزمة من المشروعات السياحية الترفيهية التي تسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة الخبر لتنفيذها لتحويل الخبر إلى وجهه سياحية جاذبة عبر الاستفادة من مرافقها الترفيهية والسياحية، لتعزيز جودة الحياة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.