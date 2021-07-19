أمانة العاصمة المقدسة تصادرة 11 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر

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صادرت أمانة العاصمة المقدسة (وكالة البلديات) ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح 11 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة ميدانية لمكافحة الباعة الجائلين بحي النكاسة بمكة المكرمة بمشاركة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت البلدية أن الحملة أسفرت عن مصادرة 11 طناً من اللحوم والأسماك والخضروات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، إضافةً إلى مصادرة رأسين من الجمال مهيأة للذبح في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم تسليمها لمندوب إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة بمشاركة رئيس البلدية وبالتعاون مع الدوريات الأمنية حوشاً شعبياً بداخله مسلخ عشوائي تديره عمالة مخالفة ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث يتم فيه ذبح المواشي بطرق عشوائية.

وأشارت البلدية إلى ضبط 17 رأساً من الغنم والجمال، وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح، مؤكدةً مواصلة الحملات الميدانية لتغطية جميع نطاق البلدية والقضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة.