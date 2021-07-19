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أمانة الطائف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة الطائف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005732
المناطق_واس

أنهت أمانة محافظة الطائف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز المواقع الخدمية، وصيانة المرافق العامة، وتكثيف أعمال النظافة والرقابة الصحية والبيئية، والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات التي يقصدها السياح والأهالي، في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.
وأكد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي مواصلة الأمانة و بلدياتها الفرعية وإداراتها، مجهوداتها للاهتمام بتجهيزات المرافق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنتها جهات الاختصاص حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح أن الأمانة جهزت المسالخ مع توفير عمالة مجهزة ومدربة، وتوفير عددٍ كافٍ من المشرفين المؤهلين وأطباء ومراقبين صحيين ومساعدين بيطريين، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي, كذلك سخرت الأمانة الطاقات البشرية كافة، الممثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي إدارة الأسواق والتنسيق مع إدارتي النظافة والوقاية الصحية لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة، بهدف مراقبة الأسواق التجارية المتضمنة محال الخضار والفواكه واللحوم، ومراكز التوزيع الغذائية، والمطاعم والمطابخ.
وأشار إلى أن الأمانة راعت في خطتها لموسم عيد الأضحى المبارك، أعداد الزوار والمتنزهين، وتهيئة مثل هذه المنتزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم السعيدة، بصحبة عوائلهم، ومنها المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء، والحرص على توفير عنصر النظافة العامة المستمرة لها.
ودعا القثامي المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد الطوارئ “940”.

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