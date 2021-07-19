احدث الأخبار

أمانة جدة تنفذ أكثر من 7 الاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة الطائف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تصادرة 11 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر
أبرز المواد
 لأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة
أبرز المواد
 روبوت آلي يقدم الفتوى لضيوف الرحمن في مسجد نمرة بمشعر عرفة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” توصل الخدمة لمربعات الإسكان في عرفات وتستغني عن وحدات التوليد المستأجرة
أبرز المواد
 أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي عهده يتلقيان التهاني من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
أبرز المواد
 ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات
أبرز المواد
 بتوجيه خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا إلى طاجيكستان
أبرز المواد
 “الصحة” تدعو الحجيج لتجنب الإجهاد الحراري
أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ أكثر من 7 الاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أمانة جدة تنفذ أكثر من 7 الاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
أمانة الطائف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة الطائف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تصادرة 11 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر

أمانة العاصمة المقدسة تصادرة 11 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر

أبرز المواد
لأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

لأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

أبرز المواد

أمانة جدة تنفذ أكثر من 7 الاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

أمانة جدة تنفذ أكثر من 7 الاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1005735
المناطق_واس

فذت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة خلال اليومين الماضيين 7325 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية ،
وأسفرت الجولات عن إغلاق 28 منشأة مخالفة متنوعة منها عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح ، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 ، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

روابط ذات صلة

أمانة الطائف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة الطائف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
أمانة العاصمة المقدسة تصادرة 11 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر

أمانة العاصمة المقدسة تصادرة 11 طناً من المواد الغذائية مجهولة المصدر
لأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

لأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع عمليات نفرة الحجاج خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*