أمانة جدة تنفذ أكثر من 7 الاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

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فذت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة خلال اليومين الماضيين 7325 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية ،

وأسفرت الجولات عن إغلاق 28 منشأة مخالفة متنوعة منها عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح ، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 ، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.