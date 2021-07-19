حجاج بيت الله يشيدون بخدمة المكتبة الإلكترونية في مسجد نمرة

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أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بمساجد المشاعر المقدسة، ومنها إتاحة خدمة المكتبة الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، ضمن خدمات التوعية والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام.

وأكدوا في تصريحات لهم أن هذه الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح لهم السؤال عما يشكل عليهم بأمور دينهم وديناهم وتعد مرجعا آمنا للحصول على إجابات لتساؤلاتهم.

الجدير بالذكر أن المكتبة الإلكترونية تتيح خدمات تصفحها عبر بطاقات للتصفح الإلكتروني لمطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية المتنوعة وبحوثها العلمية، التي تزيد على 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة، وذلك بمقر حملات حجاج بيت الله الحرام بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت ومساجدها، تحقيقاً لرسالتها التوعوية الإرشادية باستخدام التقنية.