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أمانة الشرقية تطلق مسار جديد لمتعثري الحجز الإلكتروني لخدمة المسالخ

أمانة الشرقية تطلق مسار جديد لمتعثري الحجز الإلكتروني لخدمة المسالخ
http://almnatiq.net/?p=1005751
المناطق - الشرقية:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق مسارات إضافية ضمن مسار خدمة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها مؤخرا لحجز مواعيد ذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، وذلك من خلال تخصيص مسار لمن لم يتسنى له الحجز الإلكتروني.

وتأتي هذه الخدمات الإضافية ضمن حرص الأمانة على خدمة المستفيدين بالمنطقة وضمان حصولهم على الخدمة بكل يسر وسهولة، بجانب خدمة بوابة الأمانة الرقمية لحجز موعد لذبح الأضاحي من خلال الرابط هنا

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأنه يمكن للمستفيد الذي يتعذر عليه الحجز الالكتروني الحصول على خدمة المسار المخصص له، مضيفا:” بأن الأمانة حرصت على تقديم الخدمات لمستخدمي المسالخ والاستفادة من خدماتها، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ وتفاديا للزحام، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويعتبر هذا المسار خدمة إضافية من ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها الأمانة للمستفيدين، هذا العام بعد أن أطلقت خدمة المسلخ الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، إلكترونيا، وكذلك المطابخ المركزية.

وأبان الصفيان، بأن هناك خدمة إضافية هذا العام تم إدراجها ضمن الخدمات المعلن عنها، وذلك بالتواصل مع صاحب ” الأضحية” الذبيحة بعد جاهزيتها في حال تأخر باستلامها، حيث يتم الاتصال به هاتفيا وإبلاغه بجاهزية ” ذبيحته” في المسلخ وحضوره لاستلامها.

ونوه الى أن الأمانة حرصت على تشديد تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد والالتزام بالإجراءات كتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق” توكلنا”، بالإضافة الى وجود رجال الأمن لضمان الالتزام، مؤكدا أن الخدمات تقدم كل عام بشكل متطور ومختلف.

وكانت الأمانة قد أعدت خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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