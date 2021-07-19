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بلدية دومة الجندل تكثف أعمالها استعداداً لعيد الأضحى

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بلدية دومة الجندل تكثف أعمالها استعداداً لعيد الأضحى

بلدية دومة الجندل تكثف أعمالها استعداداً لعيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005758
المناطق - الجوف:

كثفت بلدية محافظة دومة الجندل أعمالها استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442 وذلك بتجهيز كافة الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين، وتنفيذ خطة شاملة لأعمال الرقابة والصيانة والنظافة العامة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان الشمري أن البلدية قامت بتكثيف أعمال الرقابة الصحية من قبل مراقبي البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ، والإجراءات والاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا ، على كافة المنشآت التجارية والغذائية وصوالين الحلاقة بالمحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تعزيز دور الرقابة الصحية والمتابعة المستمرة لأعمال المسلخ لاستقبال الأضاحي لتأكد من سلامة المواشي قبل الذبح، إلى جانب الإشراف على أعمال النظافة بعد عمليات الذبح بشكل صحي وسليم، ومتابعة الكوادر البشرية من الأطباء البيطريين والجزارين، بهدف تقديم الخدمة بشكل أفضل، وإنجاز العمل بشكل منظم، لتقليل مدة انتظار المستفيدين من هذه الخدمات وضمان التباعد الاجتماعي .
وأشار المهندس “الشمري” أن البلدية قامت بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المتنزهين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحدائق العامة من تعقيم وتطهير كراسي الجلوس وألعاب الأطفال الموجودة لحماية مرتاديها من كافة الأعمار .
وفي مجال النظافة العامة أفاد “الشمري” أن البلدية قد كثفت جهودها في نظافة الشوارع والميادين والأحياء ، للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، كما قامت بتوزيع أكياس الأضاحي وبرشورات التوعية وأكياس بلاستيكية لجمع بقايا الأضاحي وذلك ضمن برنامجها الإصحاحي والتوعي (أضاحي) والذي يهدف إلي تعزيز دور الوعي والثقافة ورفع مستوى النظافة العامة والمحافظة على الصحة العامة ، كما تعمل البلدية على تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام ، إضافة إلى معالجة عدد من الشوارع ، وصيانة إنارة الشوارع .
ودعا المهندس الشمري الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر مركز البلاغات 940 أو عن طريق قنوات البلدية التفاعلية الرسمية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى.

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