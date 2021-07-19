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أمانة عسير تضبط 160 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة بأبها

أمانة عسير تضبط 160 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة بأبها
http://almnatiq.net/?p=1005764
المناطق_واس

ضبطت أمانة منطقة عسير نحو 160 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بموقع عشوائي في مدينة أبها.
وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية التابعة لها ضبطت موقع ذبح عشوائيا وتجهيز لحوم مخالفا للإجراءات الصحية والبلدية، وبدون تراخيص نظامية، إضافة إلى افتقار الموقع إلى السلامة المهنية، حيث خُصِّص من قبل مجموعة من العمالة الوافدة للذبح وتجهيز اللحوم، وجرى إغلاق الموقع فوراً ومصادرة اللحوم وإتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فيما سُلِّمَ المخالفون للجهات المختصة.

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