توقعات طقس أول أيام عيد الأضحى.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

المناطق_ الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعات طقس غد الثلاثاء في المملكة، أول أيام عيد الأضحى، 10/ 12/ 1442 الموافق 20 يوليو 2021.

وقال إنه يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.