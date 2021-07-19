وزارة الحج والعمرة وعدد من الجهات الحكومية يقومون بجولة تفقدية على مخيمات الحجاج

المناطق_مكة

قامت وزارة الحج والعمرة بقيادة معالي وزير الحج والعمرة المكلف والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من القيادات من الجهتين والجهات ذات العلاقة، بجولات تفقدية ورقابية على مخيمات الحجاج وذلك ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملاحظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف وزارة الحج والعمرة على منظومة الخدمات واشراف الهيئة الملكية على المشاعر المقدسة والبنية التحتية، حيث تم الوقوف على الملاحظات الواردة لمركز الشكاوي والبلاغات وتم اتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة القصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وصرحت وزارة الحج والعمرة أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى وستستمر حتى نهاية رحلة الحج؛ وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملاحظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق اعلى درجات الرضا.

وأكدت الوزارة بأن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في كافة مراحل رحلة الحج الموصفة كمًا ونوعًا.