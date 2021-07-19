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أمانة الحدود الشمالية تزيِّن الشوارع والميادين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أمانة الحدود الشمالية تزيِّن الشوارع والميادين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمانة الحدود الشمالية تزيِّن الشوارع والميادين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005774
المناطق_واس

زيّنت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها الشوارع العامة والميادين والإنارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أن ذلك يأتي ضمن أعمالها؛ لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، حيث شملت تنفيذ أعمال متنوعة من الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية.

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