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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو ولي عهد أبو ظبي

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سمو ولي عهد أبو ظبي
http://almnatiq.net/?p=1005781
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على تهنئته بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام التقدم والازدهار.

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