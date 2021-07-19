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نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1005797
المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي، والعقيق، وبني حسن، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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