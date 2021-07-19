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656 جولة رقابية نفذتها فرق فرع وزارة التجارة بالجوف خلال الأربعة الأيام الماضية

656 جولة رقابية نفذتها فرق فرع وزارة التجارة بالجوف خلال الأربعة الأيام الماضية

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656 جولة رقابية نفذتها فرق فرع وزارة التجارة بالجوف خلال الأربعة الأيام الماضية

656 جولة رقابية نفذتها فرق فرع وزارة التجارة بالجوف خلال الأربعة الأيام الماضية
http://almnatiq.net/?p=1005801
المناطق_واس

كثفت فرق فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف جولاتها الرقابية خلال الأربعة الأيام الماضية على محلات الذهب و الملابس الجاهزة و المراكز التجارية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي أن الفرق الميدانية التابعة للفرع قامت بـ 656 جولة على مدن ومحافظات المنطقة سجلت خلالها 46 مخالفة ، كما باشرت 110 بلاغ من قبل المواطنين والمقيمين.
وبين الرويلي أن الفرق تقوم بواجبها لحماية المستهلك من خلال الجولات؛ للتأكد من توفر جميع الاشتراطات التي تضعها الوزارة لحمايته ، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري.

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