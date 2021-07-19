الموارد البشرية بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام عطلة عيد الأضحى

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واصلت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, جولاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى، حيث أسفرت الجولات عن رصد ما يقارب من 200 مخالفة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد عبدالله الحربي أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات, وأن تلك الجولات الرقابية تأتي تأكيدًا على موقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، داعياً جميع عملاء الوزارة إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق “معاً للرصد”، حيث سيكون التعامل فوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.