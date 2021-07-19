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“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية

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“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية
http://almnatiq.net/?p=1005810
المناطق_واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة التصحيحية بالقرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 07 / 06 / 1442 هـ الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م الموافق 12 / 02 / 1443هـ.
يأتي هذا القرار بالموائمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.

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