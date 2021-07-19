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أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005814

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل سموه الله أن يكتب مايقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم والحفاظ على صحتهم في هذه الظروف الإستثنائية في ميزان أعماله – يحفظه الله- وأن يوفقه لما فيه خير مملكتنا الغالية ومواطنيها ويديم عليها الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.
كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية في ظل قيادة خادم. الحرمين الشريفين، وأن يكتب ما يقدمه من حرص وإهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن في ميزان أعماله وأن يديم على مملكتنا الغالية التقدم والرقي والإزدهار.

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