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نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005817
المناطق_مكة

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل سموه المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على. خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بموفور الصحة
والعافية، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يتق على ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن
وسكينة ويتقبل منهم صالح الأعمال.
كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل الأمير بدر بن سلطان الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وقيادته أعواما عديدة وأزمنة مديدة والجميع ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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