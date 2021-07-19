نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على. خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بموفور الصحة

والعافية، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يتق على ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن

وسكينة ويتقبل منهم صالح الأعمال.

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل الأمير بدر بن سلطان الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وقيادته أعواما عديدة وأزمنة مديدة والجميع ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.