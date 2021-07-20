احدث الأخبار

” الصحة” تطلق حملة “بدون يمناك لا عدمناك”
أبرز المواد
 المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة
أبرز المواد
 “تجارة القصيم” تنفذ 1300 جولة رقابية للتحقق من العروض الترويجية بالأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تتم خطتها الاحترازية بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا شرقي العاصمة العراقية بغداد
أبرز المواد
 غسل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما استعداداً لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض تواصل جولاتها على منشآت القطاع الخاص خلال أيام عطلة عيد الأضحى
أبرز المواد
 حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
” الصحة” تطلق حملة “بدون يمناك لا عدمناك”

” الصحة” تطلق حملة “بدون يمناك لا عدمناك”

أبرز المواد
المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة

المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة

أبرز المواد
“تجارة القصيم” تنفذ 1300 جولة رقابية للتحقق من العروض الترويجية بالأسواق والمراكز التجارية

“تجارة القصيم” تنفذ 1300 جولة رقابية للتحقق من العروض الترويجية بالأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تتم خطتها الاحترازية بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة

الشؤون الإسلامية تتم خطتها الاحترازية بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد
http://almnatiq.net/?p=1005820
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وقد شكره خادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، ومشاعره الصادقة.

روابط ذات صلة

” الصحة” تطلق حملة “بدون يمناك لا عدمناك”

” الصحة” تطلق حملة “بدون يمناك لا عدمناك”
المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة

المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة
“تجارة القصيم” تنفذ 1300 جولة رقابية للتحقق من العروض الترويجية بالأسواق والمراكز التجارية

“تجارة القصيم” تنفذ 1300 جولة رقابية للتحقق من العروض الترويجية بالأسواق والمراكز التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*