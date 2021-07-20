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غسل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما استعداداً لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من المشاعر المقدسة

غسل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما استعداداً لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من المشاعر المقدسة

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غسل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما استعداداً لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من المشاعر المقدسة

غسل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما استعداداً لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1005822
المناطق_واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسيل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما ، استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد عودتهم من المشاعر المقدسة.
وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، من خلال ٢٥ من القوى العاملة الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.
وأوضح وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عبدالله عسيري أنه يُطهر جبلي الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، يقوم بذلك فرقة متخصصة في العناصر والأدوات المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة، وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

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