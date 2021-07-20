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الشؤون الإسلامية تتم خطتها الاحترازية بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة

الشؤون الإسلامية تتم خطتها الاحترازية بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة
http://almnatiq.net/?p=1005828
المناطق_واس

أتمّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة، التي نُفذت وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المسجد والساحات المحيطة حركة انسيابية كبيرة خلال دخول الحجاج وخروجهم منه.
وقد أدت جموع الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مسجد المشعر الحرام، اقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم توجهوا لمكان إقامتهم في مشعر مزدلفة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تطبيق خطة تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام بعد مغرب هذا اليوم، وفق الإجراءات المعتمدة، بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة، حفاظاً على سلامة وصحة الحجيج حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمان.

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