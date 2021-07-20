“تجارة القصيم” تنفذ 1300 جولة رقابية للتحقق من العروض الترويجية بالأسواق والمراكز التجارية

المناطق_واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم جولات تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق المجمعات التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وللتحقق من صحة العروض الترويجية والتخفيضات التي تعرضها المراكز التجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس فهد الحربي أن هذه الجولات تأتي للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مدن ومحافظات وقرى المنطقة؛ للتأكد من توفر السلع وبدائلها والتحقق من صلاحيتها ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات تؤثر على حركة العرض والطلب، لافتاً النظر إلى أن فرع الوزارة بالمنطقة باشر 300 بلاغ منذ بداية عطلة عيد الأضحى المبارك وقام بـ 1300 جولة تفتيشية.

ودعا فرع الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تُكتشف من خلال الاتصال على مركز بلاغات الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار الساعة.