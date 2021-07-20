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المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة

المياه الوطنية تضخ ( ٥٥٠.٠٠٠) متر مكعب لضيوف الرحمن على المشاعر المقدسة ومكة المكرمة في يوم عرفة
http://almnatiq.net/?p=1005833
المناطق_واس

أعلنت شركة المياه الوطنية، استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أعد لها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ .
وأوضحت أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت ما يقارب ( ٥٥٠،٠٠٠) متر مكعب.
وأشارت إلى أنه على صعيد الكفاءة التشغيلية، بلغ إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب؛ ليصل معدل الضخ المستمر إلى (٢١) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.
وأكدت الشركة أنه وبفضل من الله لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية، مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ، مؤكدة استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ – لا قدر الله – وفقاً للممارسات المهنية وتبعاً للبروتوكولات الصحية المطبقة.

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